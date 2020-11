Dem Himmel so nah: Mit Funkverkehr und Ambient entspannen

Berlin - Fernweh, Sehnsucht und etwas Beruhigendes wohnt den zischelnden Funksprüchen inne, die Flugzeugpiloten mit den Lotsen im Tower in aller Welt austauschen. Das hat den Schweden Anders Aberg dazu inspiriert, eine ganz spezielle Webseite ins Leben zu rufen.

Auf Listentothe.cloud versammelt Aberg den Funkverkehr vieler Flughäfen in Nord- und Südamerika, Asien und Europa. Sogar Weltraum-Funkverkehr ist in Gestalt der Internationalen Raumstation ISS dabei. Im Hintergrund ziehen Wolken am blauen Himmel vorbei.