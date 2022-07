Die VR-Brille und ich

VR fasziniert - grade zu Beginn. Foto: Valerii/stock.adobe.com

Virtual Reality finde ich mega-spannend. Ich bin zwar kein "Early Adopter" - das sind Leute, die unter dem Motto "Geld spielt keine Rolle" direkt nach Veröffentlichung einer neuen Technologie zugreifen. Aber zumindest habe ich die Entwicklung der VR-Technologie von Beginn an aufmerksam verfolgt. Ich meine damit natürlich nicht erste Ideen aus den 1950ern oder die Gehversuche aus den 1990ern. Ich bin vor rund zehn Jahren auf den Hype-Zug aufgesprungen, als ich erste Berichte über die Kickstarter-Kampagne für ein revolutionäres VR-Headset las. 2016 kam das Ding dann endlich auf den Markt. Rund zwei Jahre später, nachdem der Preis deutlich gesunken war, habe ich meine erste Oculus-VR-Brille gekauft.

Und die ersten Gehversuche in der virtuellen Realität waren spitze. Mit dicken Kabeln an der Brille saß ich im Keller am PC, probierte sämtliche Demos aus und stülpte jedem Besucher das klobige Ding über, um möglichst viele dafür zu begeistern. Meine eigene Begeisterung verflog leider schneller als gedacht. Nach der ersten Euphorie stellte sich heraus, dass mir diese erste VR-Consumer-Version im Alltag zu umständlich war. Die Brille drückte, die Kabel schränkten den Bewegungsspielraum ein und das Kalibrieren vor jeder Nutzung nervte. Ich verkaufte das Ding wieder. Doch die Faszination blieb. In den Folgejahren lieh ich mir VR-Brillen mehrfach aus, bis ich mir schließlich die Meta Quest 2 zulegte. Keine Kabel, keine Kalibrierung - und es ist noch nicht mal ein PC nötig. VR im Wohnzimmer, keine Umstände: So funktioniert das Ganze. Zwar ebbte auch hier wieder die Begeisterung nach einiger Zeit ab, aber ich ziehe mir die Brille zumindest immer mal wieder über. Meist für ein paar Partien Beat Saber.

Und was bringt der nächste Hype? Vielleicht AR - Augmented Reality. Die Technologie ist nichts Neues. Google und Microsoft haben bereits seit Jahren Brillen auf dem Markt, die ihren Trägern in der realen Welt zusätzliche Informationen einblenden. Ich habe auch schon Autos gesehen, bei denen Navi-Infos per Heads-Up-Display auf die Windschutzscheibe projiziert werden. Und mit der "Mojo Lens" hat ein kalifornisches Start-up jetzt die erste funktionsfähige Augmented-Reality-Kontaktlinse vorgestellt. Darin soll neben Akku, Prozessor und Modem unter anderem auch ein Gyroskop verbaut sein, damit das Bild in der Bewegung nicht verwackelt. Die Zielgruppe: Etwa Jogger, die sich Daten wie Streckenlänge, Zeit und Standort einblenden lassen können.

Verrückt. Aber wenn ich sicher bin, dass die Linse das Auge nicht grillt, will ich sie auch mal ausprobieren.