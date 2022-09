Die Zukunft des Autofahrens ist jetzt

Ganz so entspannt war meine Fahrt im Mietwagen nicht, aber fast. Symbolfoto: RioPatuca Images/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Ich mag meinen Polo. Die kleine blaue Diesel-Kiste ist Baujahr 2009 und als ich sie vor acht Jahren übernahm, hatte sie runde 70.000 Kilometer auf dem Tacho. Mittlerweile beträgt die Laufleistung stolze 300.000 Kilometer - ein treues Fortbewegungsmittel. Als kürzlich eine der leider in immer kürzeren Intervallen nötigen Reparaturen fällig war, hab ich mir zur Abwechslung mal einen Mietwagen gegönnt.

Ich hatte ja keine Ahnung, wie weit die elektronischen Spielereien zur Steigerung des Fahrkomforts bereits in einem Mittelklassewagen fortgeschritten sind! Direkt als erstes habe ich den Tempomaten ausprobiert, der bei meinem Polo bereits seit Jahren nicht mehr funktioniert.

Es war ein schwarzer Tag in unserer Auto-Fahrer-Beziehung, als ich den Ausfall der von mir zu aktiven Zeiten nicht genug wertgeschätzten Geschwindigkeitsregelanlage zur Kenntnis nahm.

Was ich nicht ahnte: Der Tempomat von heute ist ja noch viel besser! In Verbindung mit dem Spurhalteassistenten vermittelte mir die "Adaptive Cruise Control" (oder schöner in deutsch: Abstandsregeltempomat) für einen Tag zumindest so halb, wie sich autonomes Fahren anfühlen könnte.

Auf der Autobahn habe ich 110 Stundenkilometer als Reisegeschwindigkeit eingestellt und den Tempomaten aktiviert. Die nächsten 15 Minuten hatten meine Füße nichts und meine Hände wenig zu tun: Um die Geschwindigkeit sowie die Abstände zum Vordermann und zu den Seiten kümmerten sich Sensoren. Meine nicht ausgelasteten Hände testeten derweil sämtliche Lichtstimmungen im Menü aus. Irgendwann wunderte ich mich, wie warm sich mein Handy anfühlte, lag es doch an diesem schattigen Plätzchen neben der Schaltung. Induktives Laden - Hammer! Vielleicht sollte ich ja doch mal über einen neuen Wagen nachdenken.

Zuhause angekommen habe ich direkt geschaut, wie teuer mein Mittelklasse-Mietwagen ist. Ich mag meinen Polo!