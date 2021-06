Flugärger-App: Hilfe bei Stress mit der Airline

Die Flugärger-App der Verbraucherzentrale NRW hilft bei - genau - Flugärger wie Verspätung, Annullierung oder verlorenem Gepäck. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn)

Düsseldorf - Während einer Flugreise kann viel schief gehen - wenn man Pech hat. Dann finden sich Reisende ganz schnell in einer Vorhölle aus Umbuchungen, schwer zu erreichenden Anschlussflügen und möglichen Zahlungsansprüchen wieder. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen bietet mit der Flugärger-App einen praktischen Helfer für das Smartphone.

Das Programm für Android und iOS gibt schnell Auskünfte zur Rechtslage von einfachen Fluggastrechten bis hin zur - auch das kommt ja mal vor - Insolvenz der gebuchten Airline.

Auch bei Selbstverschulden hilft die App

Mit einer einfachen Abfrage des Problems hilft die App auch beim Ermitteln möglicher Zahlungsansprüche. Ob es sich dabei um eine Verspätung, einen Flugausfall oder verlorenes Gepäck handelt - man tippt es einfach an und bekommt Rat. Auch wer selbst verschuldet einen Flug verpasst, bekommt Hilfe. Hier kann man nämlich möglicherweise Steuern und Gebühren zurückerhalten.

Am Ende des Vorgangs steht ein fertiges Schreiben an die Airline mit den richtigen Forderungen. Die Flugärger-App ist kostenlos und läuft auf allen aktuelleren Android- und iOS-Smartphones. Den Bewertungen in den App Stores zufolge funktioniert das Angebot ziemlich gut.

© dpa-infocom, dpa:210630-99-203542/2