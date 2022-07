Gefangen in der Filter-Blase: Was ist das Problem?

Jetzt teilen:

Was taucht bei Ihnen in der Timeline von Facebook, Instagram und Co. auf? Nachrichten? Lustige Tiervideos? Technik-Gedöns? Hohlwelt-Theorien? Fakt ist, dass der Algorithmus der verschiedenen Social Media-Kanäle alle User in ein eigene kleine Filter-Blase steckt, ohne dass diejenigen es merken.

Dabei meint der Algorithmus es doch nur gut: Er zeigt das an, was einer Person mutmaßlich gefallen könnte. Diese Schlüsse zieht er daraus, welche Seiten ein User in letzter Zeit besucht hat, welche Beiträge er liest, liked oder kommentiert. Und dass vorgefiltert wird, ist ja auch nötig. Unzählige Beiträge prasseln jede Minute auf die verschiedenen Kanäle ein. Alleine auf unserer Facebook-Seite von mittelhessen.de bieten wir Ihnen ungefähr 20 Posts am Tag an. Andere Nachrichtenseiten sogar noch mehr. Aber wie viele davon werden Ihnen angezeigt?

Die Timeline von jedem Menschen ist ganz individuell, aber nach ähnlichen Mustern aufgebaut. Es werden immer nur Beiträge von ungefähr 25 "Freunden" angezeigt und Beiträge zu den Vorlieben, abgeleitet aus dem Nutzerverhalten. Und so entsteht die Blase.

Fotos Social-Media-Kanäle verbannen alle in Filterblasen. Viele wissen nur nichts davon. Symbolfoto: Tobias Hase/dpa 3

Mein Mann zum Beispiel ist gefangen in einer Blase aus PC-Nerdwissen und PC-Gewinnspielen. Und bevor ich ein Kind bekommen habe, war meine Timeline voll mit Nachrichten der überregionalen Zeitungen - wenn auch schon mit Tendenz zu bestimmten Themen. Jetzt ist das Kind da und ich bin gefangen in einer Mama-Baby-Blase!

Eigentlich ist es nicht schwer, aus seiner Blase auszubrechen. Dafür muss man aktiv auf andere Seiten gehen, ein paar Beiträge lesen und Likes dalassen. Doch dafür muss einmal das Wissen darüber da sein und auch der Wille.

Das Wissen dazu habe ich, ich weiß, dass ich ganz tief in meiner Filterblase stecke. Mein Problem: Das, was mir Facebook anbietet, gefällt mir tatsächlich! Ich lese regelmäßig, was mir präsentiert wird. Selbst wenn ich mal bewusst auf andere Seiten gehe, favorisiere ich die Baby-Themen und mein Algorithmus ist bald wieder so wie vorher.

Ein Dilemma! Aber im Gegensatz zu anderen weiß ich, dass ich in Gefangenschaft lebe. Gefährlich wird es, wenn es denjenigen nicht bewusst ist. Querdenkern und Verschwörungstheoretikern zum Beispiel. Ihnen wir immer wieder derselbe Mist präsentiert, ein sich selbst verstärkendes Echo. Für sie ist das die Realität, da andere Meinungen scheinbar in der Minderheit sind.