Hier werden Bahnhöfe gesammelt

Über das Open-Data-Projekt Railway-Stations.org kann man sich Bahnhöfe in Deutschland und mehr als 20 anderen Ländern weltweit anschauen - und auch eigene Bilder einstellen. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn)

Berlin - Flughäfen und Bahnhöfe sind für viele Menschen Sehnsuchtsorte. Entsprechend oft werden sie auch fotografiert. Wem das nicht genug ist, der kann etwas zum Open-Data-Projekt Railway-Stations.org beitragen.

Für das Projekt stehen eine Android- und eine iOS-App bereit . Dort kann man die Karte des Projekts aufrufen und sich Bahnhöfe in Deutschland und mehr als 20 anderen Ländern weltweit anschauen - von der gebäudelosen Station am Feld bis hin zu den Prunkbauten, die die mächtigen Gleisspangen in den Großstädten überspannen.