Millionen Nutzer teilen Balkonaussicht bei Facebook

Blick von einem Balkon über die Dächer von Wiesbaden. Die Facebook-Gruppe "View from my window" erfreut sich auf der ganzen Welt großer Beliebtheit - auch bei zahlreichen Nutzern der Region. (Foto: Matthias Lück / Facebook)

REGION - In der Corona-Zeit kann es in den eigenen vier Wänden schnell langweilig werden. Gerade in den sozialen Medien findet man immer wieder kreative Ideen, die für Abwechslung sorgen. Ein Trend dabei ist eine Gruppe, die ihre Mitglieder dazu aufruft, Fotos vom Blick aus dem heimischen Fenster hochzuladen. Über eine Millionen Mitglieder machen bereits mit – darunter auch einige Personen aus unserer Region.

"Die Atmosphäre hinter den Fenstern teilen"

„Enjoy it!“ – Genießt es! Unter diesem simplen Motto bringt die Facebook-Gruppe „View from my window“ Menschen aus aller Welt zusammen. Menschen, die aufgrund des Coronavirus und den mit der Ausbreitung des Virus verbundenen Kontaktbeschränkungen voneinander getrennt sind. Die Gruppe wurde am 22. März von Barbara Duriau aus Amsterdam ins Leben gerufen. Mehr als 1 Millionen Menschen haben sich in der Gruppe mittlerweile binnen eines Monats vernetzt. Und teilen die Bilder von der Aussicht, die sie tagtäglich von den Fenstern ihrer Wohnung oder ihres Hauses haben. „Die Idee ist es, die Atmosphäre unseres aktuellen Alltags hinter den Fenstern zu teilen“, schreibt Duriau auf Facebook. Auch auf der Foto-Plattform Instagram finden sich bereits mehr als 350.000 Beiträge unter dem Hashtag #viewfrommywindow.

Mehrere Tausend Bilder pro Tag

In der Facebook-Gruppe werden an einem Tag mehrere Tausend Bilder hochgeladen – von den verschiedensten Flecken der Erde. Viele werden in den USA oder Australien geknipst. Aber es gibt auch tolle Aufnahmen aus anderen Ländern zu bestaunen, beispielsweise Taiwan, Zimbabwe, Brasilien, Kolumbien oder Südafrika

Tolle Aufnahmen aus der Region

Tolle Aufnahmen lassen sich aber auch in unserer Region bestaunen. Facebook-Nutzer aus Mainz, Wiesbaden, Gießen, Idstein, Worms, Darmstadt, dem Odenwald, Bingen oder Nackenheim haben in der „View from my window“-Gruppe eine weltweites Publikum mit dem Blick aus ihren vier Wänden verzückt.