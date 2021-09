Netzwelt: Als Gesa Krause Spiderman ins Netz ging

Na, auch schon wieder urlaubsreif? Kein Wunder, nach dieser Bundestagswahl und den sich immer weiter hochschaukelnden Meldungen, Streitereien, Anfeindungen und Frotzeleien der Parteien untereinander. Ich habe irgendwann eine kleine Auszeit gebraucht, um das mit Zahlen, Prozentpunkten und möglichen Koalitionsmöglichkeiten überfrachtete Hirn zu entlüften. Glücklicherweise bin ich ohnehin eine Meisterin der Prokrastination und das Internet voller Ablenkungen.

Gut geeignet für einen kleinen Reset sind für mich vor allem die bunten Meldungen auf Instagram. Jaja, ich weiß, eigentlich lesen wir alle immer nur hochtrabende Weltliteratur und den Politikteil unserer Zeitung. Aber insgeheim gieren wir doch nach Klatsch und Tratsch aus der Welt der Reichen, Schönen und - und in meinem aktuellen Fall - Sportlichen. Urlaubsbilder von Lieblingssportlern aus der Heimat sind dabei eine besonders willkommene Ablenkung. Vor allem, wenn sie in der Kombi mit einem meiner liebsten Marvel-Helden daher kommen. So geschehen bei Gesa Felicitas Krause, die aktuell ihre Instagram-Follower mit Fotos aus Mykonos versorgt. Hach, türkisblaues Meer, Strand, Sonne satt - und ein Küsschen von Spiderman. Ja, richtig gelesen: Gesa küsst Spiderman. Die Schreiber von der Bild-Zeitung haben schon Schnappatmung bekommen, und der Leichtathletin aus Dillenburg wer-weiß-was-alles angedichtet. Doch Entwarnung, natürlich ist Gesa Krause nicht die neue Mary Jane an der Seite des Spinnenmannes. Sie posiert einfach nur sehr fotogen mit einer Spiderman-Figur . Die Olympia-Fünfte hat das Social-Media-Game einfach drauf und Urlaub nach 23 Wettkämpfen im Jahr 2021 sehr verdient, wie mein Kollege Volkmar Schäfer in seiner Kolumne am 22. September schrieb . Und zu meinem Glück teilt sie die Eindrücke mit ihren Followern.