Netzwelt: Niedere mit den Masken - nicht?

Offiziell ist die Maskenpflicht aufgehoben. Die meisten tragen dennoch in der Öffentlichkeit Maske. Foto: Peter Kneffel/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Seit einer Woche gibt es keine Maskenpflicht mehr. Ein heiß diskutiertes Thema, gerade auf unseren Social Media-Kanälen! Alles, was damit zu tun hat, rankt ganz oben bei unserer Reichweite. Allerdings werden die Texte weniger gelesen, sondern lieber diskutiert, kommentiert und darauf reagiert. Unsere Masken-Postings wirken ein bisschen wie ein Ablassventil für die eigene Meinung, die ganz unterschiedlich ausfällt.

Auf der einen Seite sind die besonnenen Ruhigen, die weiterhin Maske tragen werden. Irgendwo in der Mitte ein paar, die die Maske zwar ablegen, aber auch nichts dagegen haben, wenn andere weiterhin Maske tragen oder umgekehrt. Und dann schließlich die Maskengegner, die die Masken seit jeher verteufelt, sich in ihrer Freiheit beraubt und unterdrückt gefühlt haben. Und die der festen Ansicht sind, dass alle, die noch Maske tragen, in Angst leben, der "Staatspropaganda" erlegen sind und doch ganz arme Würstchen seien.

Ganz ehrlich, ich habe noch nie aus Angst eine Maske getragen, sondern um andere zu schützen. Und mich wegen eines Stückchens Stoffs meiner Freiheit beraubt zu fühlen, finde ich auch albern. Aber das nur am Rande. Auf allen unseren Online-Kanälen haben wir Umfragen gestartet, wie unsere User zur Abschaffung der Maskenpflicht stehen - mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Mal ist es ausgeglichen, mal überwiegen die Besonnenen und mal die getroffenen Hunde. Wie kommt das?

Fotos Offiziell ist die Maskenpflicht aufgehoben. Die meisten tragen dennoch in der Öffentlichkeit Maske. Foto: Peter Kneffel/dpa 3

Auf unsere Umfragen antworten die, die besonders ihren Standpunkt verdeutlichen möchten - was auch vollkommen in Ordnung ist. So funktioniert aber keine repräsentative Umfrage. Dafür müssen nämlich mindestens 1000 Menschen befragt werden. Und nicht nur das, es werden bestimmte Menschen ausgewählt. Junge und ältere Menschen, Männer und Frauen, welche die gut verdienen und welche, die weniger gut verdienen. So wird ein Querschnitt unserer Gesellschaft abgebildet und zeigt tatsächlich, wie in etwa die Deutschen ticken. Solche Umfragen sind ein riesiger Aufwand. Den können unsere Social Media-Umfragen nicht leisten. Müssen sie auch nicht. Es sind nur Streiflichter, und bestenfalls eine Möglichkeit zum Meinungsaustausch.

Am Ende zählt eh nur die Realität. Und die sieht (zum Glück) so aus, dass die meisten weiterhin Maske tragen. Aus Rücksicht auf andere.

Die Welt ist nicht so schlecht, wie es im Internet manchmal klingt.