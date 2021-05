Netzwelt: Sophie Scholls Schicksal in Echtzeit nachempfinden

"Stell dir vor, es ist 1942 auf Instagram" ist auf den ersten beiden Fotos zu lesen. Der Instagram-Account @ichbinsophiescholl wird über das ganze Jahr Beiträge veröffentlichen - bis zum Tag von Sophie Scholls Verhaftung. Screenshot: VRM/ Instagram.com/ichbinsophiescholl/

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Sophie Scholl auf Instagram? Wie ist das denn möglich? Schließlich haben Nationalsozialisten die Widerstandskämpferin im Februar 1943 in München hingerichtet. Vier Tage zuvor war die 21-Jährige, die der Widerstandsgruppe Weiße Rose angehörte, nach einer Flugblattaktion in der Münchner Universität gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Scholl von der Gestapo festgenommen und inhaftiert worden. Am 22. Februar wurde sie in München zum Tode verurteilt und enthauptet. Schon allein dieser Umstand macht es schwierig, dass Sophie Scholl im Jahre 2021 plötzlich auf Social-Media-Kanälen aktiv sein könnte. Was steckt also dahinter?

Am 9. Mai wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Ereignisses holt ein gemeinsames Projekt von SWR und BR sie aus den Geschichtsbüchern in die Gegenwart. Auf dem Instagram-Kanal @ichbinsophiescholl lässt Sophie Scholl, die von Luna Wedler, gespielt wird, ihre Follower*innen an den letzten zehn Monaten ihres Lebens teilhaben.

Aktiv ist @ichbinsophiescholl seit 4. Mai. An diesem Tag fuhr Sophie zum Studienstart nach München. Von da an wird sie über das ganze Jahr bis hin zu ihrer Verhaftung Beiträge veröffentlichen. Das Projekt ist Geschichtsunterricht in Echtzeit, angepasst an ein modernes Medium.

Es fühlt sich für mich als Userin an, als könnte ich Sophie Scholls Alltag miterleben. Ihre Unsicherheit am Anfang des Studierendenlebens, die Sehnsucht nach ihrer Familie sowie das Gefühl, in der neuen Heimat nicht angekommen zu sein: All das wird 79 Jahre später erlebbar. Die Beiträge wirken wie Tagebucheinträge. Und wenn ich ihr dann während der ausgelassenen Feier zu ihrem 21. Geburtstags mit ihrem Bruder Hans und ihren Freunden zusehe, wirkt die Widerstandskämpferin gegen das NS-Schreckensregime für mich plötzlich sehr viel greif- und begreifbarer.

Das Projekt von SWR und BR lässt mich als Instagram-Nutzerin eintauchen in den Widerstandskreis der Weißen Rose, zeigt Sophies Weg dort hinein. Ich durchleide mit der Studentin die Zweifel an ihrer Liebesbeziehung mit ihrem Freund Fritz, der als Offizier am Russlandfeldzug teilnimmt. Und die 21-Jährige gewährt Einblicke in den Alltag im Naziregime. Basis sind laut SWR und BR die Briefe und Aufzeichnungen, die Sophie Scholl von Ende 1937 bis zu ihrer Hinrichtung schrieb.

Am 10. Mai erinnert sie etwa an den neunten Jahrestag der Bücherverbrennung von 1933. "Ich kriege Gänsehaut, denke ich an Heinrich Heines Worte aus der Tragödie "Almansor" von 1821: Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen", heißt es in dem entsprechenden Feed-Post. Nicht nur mich begeistert diese Übertragung historischer Ereignisse ins Hier und Jetzt. "Was für ein wirklich grandioses Projekt dieser Account einfach ist. Danke dafür", schreibt ein Instagram-Nutzer am 8. Mai. Besonders toll: Sophie Scholl interagiert mit ihren Follower*innen, antwortet etwa auf Kommentare.

Ganz neu ist die Idee jedoch nicht. Bereits 2019 gab es etwa mit dem Kanal @eva.stories eine neue Form des Gedenkens an den Holocaust. Hier wurde die Geschichte der 13-jährigen Eva erzählt. Eva wurde 1944 im deutschen Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Mit "Eva Stories" sollten junge Menschen für das Thema sensibilisiert werden. Die Geschichten basieren auf den Tagebüchern der ungarischen Jüdin Eva Heyman.

Beide Projekte zeigen anschaulich, wie man Geschichte erlebbar macht - und sind tolle Beispiele dafür, dass man historische Themen spannend auf Social-Media-Kanälen umsetzen kann.