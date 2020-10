Netzwelt: Tierische Internetstars aus Hessen

Es gibt sie wirklich: Influencer, die einem - statt überteuerte Dinge anzudrehen - an schlechten Tagen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Zugegebenermaßen ist diesmal die menschliche Version der Online-Litfaßsäule gemeint, sondern ihr flauschiger Gegenpart. Denn mittlerweile gibt es auch sogenannte Petfluencer.

Pet...was? werden sich jetzt einige sicher fragen. Petfluencer sind Haustiere, die mithilfe ihrer menschlichen Assistenten, auf eine hohe Anzahl von Followern zurückgreifen können. Da haben findige Haustierbesitzer das Potenzial ihrer Vierbeiner erkannt und vermarkten diese auf Social-Media-Kanälen, wie etwa Instagram. Einige sind dabei sehr erfolgreich, mittlerweile gibt es sogar Agenturen, die sich auf die tierischen Werbeträger spezialisiert haben - und Menschen, die mit ihrer Vermarktung Geld verdienen.

Auch in Hessen sind sehr erfolgreiche Exemplare der Gattung Petfluencer beheimatet. Einer der bekanntesten ist sicher der Weißbauchigel Mr. Pokee , der mit seiner Talitha Girnus in Wiesbaden lebt. Oder lebte, denn mittlerweile ist der Ursprungs-Influencer Igel verstorben und ein Nachfolger Namens Herbee hat seine Position eingenommen. Über 1,9 Millionen Follower hat das possierliche Tierchen auf seinem Instagram-Profil . Nur zum Vergleich, der aus Heuchelheim stammende Schauspieler Til Schweiger kommt auf rund 412.000 Abonnenten. Herr Schweiger geht aber auch nicht als "The World's Cutest Adventurers" durch, wie Herbee und seine flauschigen Freunde. Das Mr.Pokee-Imperium hat sich nämlich mittlerweile noch um ein paar knuffige kleine Kätzchen vergrößert. Und diese erobern nun mit dem Weißbauchigel gemeinsam die Welt, besuchen Schloss Neuschwanstein, sind auf Begen und in Booten unterwegs - und sehen dabei sehr niedlich aus. Kein Wunder, dass die Followerzahl stetig wächst, wer bricht bei einem kleinen Igel mit selbst gestrickter Mütze auf dem Köpfchen und Ringelsocken an den Pfötchen nicht in verzücktes Quietschen aus. Oder zumindest in wohlwollendes Schmunzeln, es ist ja nicht jeder so tierbegeistert wie die Autorin dieser Zeilen.