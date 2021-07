Netzwelt: Transferticker-Mimimi

Transfers gehören zum Profifußball. Trotzdem wird das Fan-Herz schwer, wenn Spieler wie André Silva den Lieblingsverein verlassen. Foto: Arne Dedert/dpa

Es ist eine schwere Zeit für Fußballfans. Nein, nicht die nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Sondern das Niemandsland zwischen zurückliegender und neuer Saison.

Zum einen liegt da diese Aufregung in der Luft, die das Neue der kommenden Spielzeit mit sich bringt. Befreit sich mein Lieblingsteam aus dem Abstiegskampf? Ärgert es gar den auf den Titel abonnierten FC Bayern München? Oder wie in meinem Fall: Schafft Eintracht Frankfurt wieder eine solch mitreißende Spielzeit und diesmal wirklich den Sprung auf die Champions-League-Plätze?

Dann ist da aber noch die andere Seite. Die, die mich leicht panisch zusammenzucken lässt: der Transferticker. Jedes Mal, wenn das Wort "Wechsel" in Zusammenhang mit einem Spieler der SGE aufploppt, schlägt mein in der vergangenen Saison arg gebeuteltes Eintracht-Fanherz höher. Und das nicht im positiven Sinne. Zu präsent ist bei mir da noch die Aufregung um die Wechsel-Wirren um Adi Hütter und Fredi Bobic in einer ganz entscheidenden Phase der Saison.

Die Transferticker diverser Fußballmagazine mit all ihren Pushnachrichten und Eilmeldungen, die ganz nonchalant auf meinem Smartphone auftauchen, tragen nicht wirklich dazu bei, mein gebeuteltes Gemüt zu beruhigen. Vor allem diese Unerwartbarkeit setzt mir zu. Ich mag doch so gern weiter hoffen, dass "meine" SGE so zusammen bleibt und in dieser Konstellation dann die Champions League gewinnt - mindestens. Jaja, ich weiß, alles völlig irrational. Aber ich werde ja wohl noch träumen dürfen.

Ich weiß natürlich, dass ich eine hoffnungslose Fußball-Romantikerin bin und Spielertransfers zum Profigeschäft dazu gehören, wie Jobwechsel bei uns normalsterblichen Arbeitnehmern. Trotzdem möchte ich am allerliebsten keine Pushmeldung zu einem Wechsel von André Silva nach Leipzig lesen müssen. Vielleicht stelle ich sie während der Vorbereitung einfach mal eine Zeit lang aus. Oh du selige Unwissenheit, schütze mein Fanherz.

Doch schon beim Einloggen auf Twitter oder Instagram sehe ich das nächste bunte Bildchen mit Infos zu den Wechselspekulationen rund um den 28-Tore-Stürmer. Aaaaaaahhhh, so war das aber nicht gedacht. Diese Transferperiode ist wirklich nichts für meine Nerven. Es gibt kein Entrinnen, ich muss mich wohl damit auseinandersetzen, dass die Eintracht der neuen Spielzeit ein wenig anders aussehen wird, als in der vergangenen. Das ist der Lauf der Dinge. Oder aber, ich stelle #SGE auch stumm und übe mich weiter in Verdrängung. Das bedeutet aber auch, dass ich nicht mitbekomme, an welchen neuen Spielern die Eintracht dran ist. Es ist ein Teufelskreis. Dann hätte ich womöglich nichts von dem Gerücht um einen möglichen Transfer von Rafael Santos Borré als Silva-Ersatz gelesen.

Einen Tod werde ich wohl sterben müssen. Entweder ich ignoriere sämtliche Transfergerüchte. Oder aber ich bleibe weiterhin über alle Neuigkeiten meines Vereins im Bilde. Egal, wie ich mich auch entscheide: Wenn der Name Hinteregger im Transferticker auftauchen sollte, könnte es sein, dass mein kleines Fan-Herz sehr schwer werden würde. Und das "Mimimi" möchte wirklich niemand hören.