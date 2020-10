Netzwelt: Während Corona etwas fürs Karma-Konto tun

Geht das Theater um Toilettenpapier-Hamsterkäufe in die nächste Runde? Mit dem Blitzrechner muss das nicht sein. Archivfoto: dpa

Ist es tatsächlich schon wieder soweit, dass wir über Toilettenpapier reden müssen? Oder besser gesagt über unser Kaufverhalten im Zusammenhang mit den 1- bis 5-lagigen Papierrollen. Hat uns die erste Welle der Corona-Pandemie nicht gelehrt, dass Hamsterkäufe unnötig sind und gar nicht gut für das persönliche Karma-Punktekonto?

Obwohl schon im Mai eigentlich jeder Witz zum Thema weißes Gold gemacht wurde, will sich rund jeder zehnte Verbraucher in Deutschland in den kommenden Wochen verstärkt mit Toilettenpapier eindecken. Ok, auch mit Nudeln und anderen Waren des täglichen Gebrauchs. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter knapp 6000 Menschen Mitte Oktober, über die die Nachrichtenagentur dpa berichtete.

In den vergangenen Tagen hatten Politiker dpa zufolge schon auf Meldungen über eine steigende Nachfrage nach einigen lagerbaren Produkten reagiert. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) appellierte an die Verbraucher, trotz der steigenden Zahl von Corona-Infektionen keine größeren Mengen einzukaufen als sonst. "Für Hamsterkäufe gibt es keinen Grund", sagte sie.

In dieselbe Kerbe schlugen Sprecher von Aldi und Lidl. Sie betonten auf Nachfrage unserer Wirtschaftskollegen, dass es für Hamsterkäufe keinen Anlass gebe. "Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Monate beobachten wir Nachfrageschwankungen sehr genau, um etwaige Lieferengpässe vermeiden zu können", heißt es etwa bei Aldi Süd. Grundsätzlich sei das Unternehmen auf eine steigende Nachfrage vorbereitet.

Die Einschätzung der Händler teilt auch die Bundeslandwirtschaftsministerin: Sorgen um Engpässe seien unbegründet. "Wenn jeder normal einkauft, steht man auch selbst nicht irgendwann vor leeren Regalen", sagte Julia Klöckner der dpa. Und genau das scheint das Problem zu sein: normal einzukaufen. Es ist ja nicht so, dass wir dieses Phänomen im Frühjar schon einmal beobachten konnten (stellen Sie sich an dieser Stelle ein augenrollendes Smiley vor). Ist es wirklich so schwer, nur dann die handelsübliche Menge an Toilettenpapier, Mehl oder Nudeln in den Einkaufswagen zu packen, wenn man sie benötigt?