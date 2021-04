Netzwelt: Wenn Tierliebe viral geht

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

"Na mein Schatz, hast du gut geschlafen? Und jetzt hast du Hunger? Natürlich gibt's sofort etwas für dich." Auf diese Sätze folgt im Hause Schmidt ein lautes "Miau" als Antwort. Solche liebevollen Gespräche führe ich nur mit einem einzigen Familienmitglied: Miezi, der heimlichen Herrscherin des Hauses. Klingt komisch, ist aber so - schließlich ist die flauschige Monarchin mit all ihre schrulligen Launen und Angewohnheiten seit knapp 15 Jahren ein fester Bestandteil meines Lebens. Mutet vielleicht ein wenig extrem an, aber ich weiß, ich bin nicht allein mit dieser Einstellung.

Denn das Instagram-Profil von Kareem und Fifi hat mir gezeigt: Da geht noch mehr. Auf ihrem Kanal "dontstopmeowing" nehmen die beiden ihre Follower in lustigen Videos mit durch ihren Alltag als Katzeneltern von Chase, Skye und Millie. Die beiden Zweibeiner haben die drei Vierbeiner zum Teil von der Straße gerettet, sie gepflegt, als sie sich in einem desolaten Gesundheitszustand befanden und nun fehlt es ihnen an nichts. Sie werden so verwöhnt, dass selbst Miezi eifersüchtig werden könnte, weswegen ich das Profil lieber nicht in ihrer Gegenwart aufrufe.

Fotos Kater Chase beim Wellness (linkes Bild). Gemeinsam mit Skye (auf dem rechten Bild ganz rechts) und Millie (Mitte) lebt er das beste Katzenleben. Screenshot: VRM/instagram.com/dontstopmeowing/ 2

Als Fifi diese abschaltet und nachfragt, was die zwei denn da so machen, antwortet Kareem, "einen Spa-Tag", ganz so, als wäre nichts Ungewöhnliches dabei, einen solchen mit seinem Kater zu verbringen. Entsprechend entgeistert reagiert Fifi. Sie versucht, Chase die Gurkenscheiben von den Augen zu nehmen. Der Kater hat aber offensichtlich gar keine Lust auf ein vorzeitiges Ende der Wellness-Behandlung und wehrt sich nach Kräften. Schnappt sogar nach Fifi und maunzt empört. Daraufhin deckt Fifi seine Augen wieder mit den Gurkenscheiben ab, seufzt genervt und zieht ab. Kareem schaltet die Musik wieder ein und Herrchen und Kater lehnen sich entspannt zurück. Welch ein Katzenleben. Über 149 000 Menschen gefällt das am 1. März veröffentlichte Video auf dem Instagram-Kanal inzwischen. Auf der Video-Plattform TikTok waren es sogar über 20,6 Millionen Menschen, die dem Video ein Herz geschenkt haben. Auch die anderen Videos von "dontstopmeowing" sind herzallerliebst und sorgen für gute Laune. Etwa, wenn Fifi begeistert in die Wohnung stürzt, um ihre erstandene Osterdeko vorzuführen, Kareem aber schon längst mit den drei Katzen im Bollerwagen einen Osterausflug macht.

Chase, Skye und Millie bekommen Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen, dürfen mit zum Einkaufen und an den Strand oder spielen mit Kareem Singstar. Das natürlich stilecht mit Disco-Licht und Knicklichter-Krönchen auf dem Kopf. Schaut man sich die putzigen Filmchen an, hat man den Eindruck, dass vor allem das Herrchen die drei Vierbeiner ein wenig zu sehr vermenschlicht. Nichtsdestotrotz vermitteln Fifi und Kareem auf ihren Social-Media-Kanälen extrem lustige Einblicke ins Leben eines absolut katzenverrückten Paares. Und ich kann sie immer als Beispiel anführen, wenn mir mal wieder jemand vorwirft, ich würde meine Miezi zu sehr verwöhnen.