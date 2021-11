Robert WLANdowski oder Lord Voldemodem?

Lustig soll er sein, aber auch gut zu den Bewohnern passen: der Name des WLAN-Routers. Archivfoto: AVM GmbH/obs

Obi WLAN-Kenobi oder Robert WLANdowski, wer zieht bei uns ein? Darüber ist während unseres "längsten Umbaus der Welt" ein kleiner Disput ausgebrochen. Nachdem wir - also mein Freund und ich - endlich einen funktionierenden Internetanschluss hatten, war uns schnell klar: Ein schnödes FRITZ!Box 7530 kommt uns gar nicht in die Tüte. Doch für was sollen wir uns bloß entscheiden, wenn der Fantasie einfach keine Grenzen gesetzt sind?

Der Favorit meines Freundes war schnell gefunden. Robert WLANdowski soll der Name lauten, daran gab es für den begeisterten Bayern-Fan nichts zu rütteln. Da musste ich als Anhängerin von Eintracht Frankfurt allerdings intervenieren. In ein WLAN mit diesem Namen möchte ich Smartphone, Laptop und Co. nicht einwählen, das bringe ich nicht übers Herz. Im Gegenzug ist mir aber auch noch kein schmissiger Name mit Eintracht-Bezug eingefallen. Sam WLAmmers vielleicht? So ganz überzeugt bin ich selbst nicht. Und vor den gestrengen Augen des Bayern-Fans wird dieser Vorschlag vermutlich auch keinen Bestand haben. Es muss also etwas Neutrales her.

Obi WLAN Kenobi oder Martin Router King sind mittlerweile recht bekannte Wortspiele für den heimischen Router. Das wird also leider auch nichts. W-Lan Solo stand zwischenzeitlich kurz zur Debatte, doch dafür ist unsere "Star Wars"-Fandasein einfach nicht ausgeprägt genug.

Ganz anders sieht es allerdings in Sachen "Harry Potter"-Referenzen aus: Egal ob Lord Voldemodem, Die Heiligtümer des Modems oder Connecto Patronum: Anspielungen auf eine meiner liebsten Filmreihen sorgen für Begeisterung. Beim großen "Herr der Ringe"-Fan im Haushalt eher weniger. SeufzAlso alles wieder von vorn.

Beim Durchstöbern der unendlichen Weiten des Internets stieß ich auf solch kreative Wortschöpfungen, wie Alice im WLANd, Bill Clinternet und WLANia TrumpDas entlockt mir den ein oder anderen Schmunzler, da bin ich einfach gestrickt. Je länger ich jedoch suche, desto länger wird auch die Namensliste. Vielleicht ziehen wir irgendwann der Einfachheit halber Lose, um uns zu einigen. Und so lange heißt der Router einfach weiterhin FRITZ!Box 7530Oder wir warten das nächste Bundesliga-Match zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern ab: Der Fan des Gewinner-Teams darf dann den Router-Namen festlegen. Der Eintracht-Sieg im Hinspiel lässt mich hoffen.