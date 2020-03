1 min

Schröder trifft #01 – Dr. Bernd Oliver Maier

Warum machen Sie, was Sie machen? In der Pilotfolge seines Podcasts spricht Stefan Schröder mit dem Chefarzt für Palliativmedizin und Onkologie am St. Josefs-Hospital in Wiesbaden.

Von Stefan Schröder Chefredakteur Wiesbadener Kurier