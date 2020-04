Schröder trifft #05 – Reinhard Schlieker

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

Wiesbaden - Reinhard Schlieker kennt so gut wie jeder Fernsehzuschauer. Fast 30 Jahre lang hat der gebürtige Wiesbadener erst als Reporter dann als Börsenexperte für das ZDF gearbeitet. Und dann? Von heute auf morgen ist er mit Ehefrau Ute auf die 8000 Kilometer entfernte Insel Curacao ausgewandert. Dort geht er im Pensionsalter sozusagen ins lebenslängliche Homeoffice. Denn Schlieker betreut als Chefredakteur von der Karibik aus die Online-Zeitung Börse am Sonntag. Sein Homeoffice genießt der passionierte Heimwerker in einem paradiesischen Landhaus mit Pool und Palmen. Als erster Gast stand schon Achim Exner in der Tür. Der ehemalige Oberbürgermeister von Wiesbaden wohnt auf der Nachbarinsel Bonnaire.

