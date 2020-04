Schröder trifft #06 – Anne Schröder

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Sie gehört zu den vielen tausend Athletinnen und Athleten weltweit, die mitten in der Vorbereitung von der Absage der Olympischen Spiele in Tokio überrascht wurden. Aber Anne Schröder (25) hat mit dem Hockey und durch das Hockey schon vieles erlebt. Sie gewann mit ihrem Team eine Bronzemedaille bei Olympia in Rio und wurde 2018 Hallen-Weltmeisterin in Berlin. Im Podcast mit ihrem Vater erzählt die Nationalspielerin von nervigen Eltern, Journalisten mit und ohne Ahnung und von dem Glück, einen Mannschaftssport betreiben zu dürfen. Außerdem erfahren die Zuhörer, was es bedeutet, von der Nationalen Dopingagentur kontrolliert zu werden und wie sich die Damen des Nationalteams in Zeiten von Homeoffice gemeinsam fit halten.

Mit diesem Webplayer können Sie die aktuelle Folge von "Schröder trifft" direkt im Browser abspielen. Nutzen Sie dafür den Play-Button. Die kleinen Schaltflächen neben dem Logo bieten verschiedene weitere Funktionen wie Herunterladen der aktuellen Episode, weitere Informationen, Teilen in sozialen Netzwerken, Aufrufen der Wiedergabeliste oder Download des Transcripts.