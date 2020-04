Schröder trifft #07 – Schwester Philippa Rath

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Seit 30 Jahren lebt Schwester Philippa Rath in der Abtei Sankt Hildegard im Rheingau. Zuvor war sie zehn Jahre lang als Journalistin unterwegs. Auch jetzt noch vertritt sie als Pressesprecherin den Konvent nach außen, ist Vorstand der Klosterstiftung und führt den Freundeskreis. Wie man im Kloster Karneval feiert, dass dort der Tod zum Leben dazugehört, welche Berufe die Nonnen ausüben und wie sich das mit den Ordensregeln vereinbaren lässt, erzählt Schwester Philippa freimütig und kompetent. Kämpferisch wird sie beim Thema gleiche Rechte für die Frauen in der katholischen Kirche. Da ist in gewissem Sinne Hildegard von Bingen eine Vorkämpferin. Deren Heiligsprechung, noch mehr deren Erhebung in den Rang einer Kirchenrechtlerin hat die Mitglieder des Konvents hocherfreut.

