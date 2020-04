Schröder trifft #08 – Ingo Zamperoni

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Der Wiesbadener Ingo Zamperoni arbeitet seit 2016 als Moderator der Tagesthemen. Wie es ihm und seinem Team gelang, Bill Gates ans Mikrofon zu locken, welche Herausforderungen die Schule zu Hause für seine Familie in Hamburg bedeutet und warum sein amerikanischer Schwiegervater immer noch Donald Trump wählen würde, all das verrät der Journalist im Podcast mit Stefan Schröder. Dabei erfahren die Zuhörer auch, wie sich der Moderator in seinen Dienstwochen vorbereitet, wie seine Texte entstehen und was das Besondere an der Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie ausmacht. Über Sünden, Eitelkeiten und Wünsche fürs Alter äußert sich der 8. Podcast-Gast am Ende in der Rubrik „Auf ein Wort“.

