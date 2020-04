Schröder trifft #10 – Franziska Reichenbacher

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Franziska Reichenbacher präsentiert seit 22 Jahren die Lottozahlen am Samstagabend. Dabei hat sie vor einem Millionenpublikum weniger als zwei Minuten Zeit. Was sie aber sonst so macht, wenn sie nicht in einem Studio des Hessischen Rundfunks ihren Auftritt probt, das erzählt sie im Podcast Schröder trifft. Zur Vorgeschichte gehört eine Model-Karriere, ein Studium der Psycholinguistik, der Theater- und Kommunikationswissenschaften und viel Praxis als Journalistin und Moderatorin. Ferner erfahren die Zuhörer, was die gebürtige Mainzerin selbst am Amt der Lottofee immer noch reizt, wie ihre spezielle Beziehung zum Glück ist und wer darüber entscheidet, was sie zu den Lottosendungen anzieht.

