Schröder trifft #100 – Ralf Wintermeyer, Schriftsetzer

WIESBADEN - Mit dem 100. Podcast von „Schröder trifft“ gratulieren wir zu einem 100. Geburtstag. Die Druckerei Carl Nass besteht seit 1921, Geschäftsführer ist Ralf Wintermeyer. Der Schriftsetzermeister führt uns durch sein Reich aus Setzkästen, Katalogen, Belichtungs- und Druckmaschinen an der Wiesbadener Moritzstraße. Auch er feiert Jubiläum: 40 Jahre im Betrieb, 25 Jahre Chef. Damals beschäftigte sein Vater noch 18 Mitarbeiter, heute ist er Einzelkämpfer. Was setzt er, was druckt er? Alles, sagt er. Von der Visitenkarte bis zum Buch. Ein Buch zu „machen“ war übrigens sein Meisterstück. Im theoretischen Teil musste er vier Seiten schreiben und durfte dabei nicht mehr als drei Fehler machen. Wer kann das heute von sich sagen. Wintermeyer hat es geschafft.

