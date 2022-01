Schröder trifft #101 – Evelyne Sager, Berufskraftfahrerin

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Sie war die einzige Frau, und sie war am besten. Evelyne Sager hat im vergangenen Jahr den besten Abschluss in der Ausbildung der Berufskraftfahrer in Hessen gemacht. Jetzt steuert die 28-Jährige ihren „Abroller“ bei der Firma Knettenbrech + Gurdulic, der mit Anhänger und Ladung satte 40 Tonnen auf die Waage bringt. Was sie am Lastwagenfahren reizt, wie sie als einzige Frau unter mehr als 100 Männern keine Probleme hat und warum sie nie ins Schwimmen kommt, das verrät Sager im Podcast „Schröder trifft“. Für dieses Jahr hat sie auch schon ein Projekt: Evelyne peilt den Meister in ihrem Handwerk an.

