Schröder trifft #104 – Thomas Kunz, Landwirt

WIESBADEN - Hinter dem Begriff Landwirt verbergen sich bei Thomas Kunz viele weitere Tätigkeiten oder gar Berufe: Tierzüchter, Tiermäster, Ackerbauer, Direktvermarkter, Hofladenbetreiber, Metzgereiinhaber, Rohstoffhändler, Maschinenvermieter, Erntedienstleister. „Und Pflanzenbauer“, ergänzt Kunz im Podcast „Schröder trifft“, der auf dem Hof in Niedermeilingen (Ortsteil von Heidenrod im Untertaunus) aufgenommen wurde. Kunz hat es geschafft, die Marke Meilinger Hof an Wursttheken in der Region bekannt zu machen.

In der Pandemie hätten die Verbraucher vermehrt nach vertrauten Produkten aus der Umgebung gefragt. Das half auch im eigenen Hofladen, der gerade ausgebaut wird. Jahre vorher errichtete die Familie einen Wohlfühlstall mit Massagebürste für die Rinder und Kuschelkiste für die Schweine. Kunz ist Kreislandwirt und stellvertretender Vorsitzender der hessischen Landwirte und kann sich immer wieder aufregen über die Unkenntnis und die Vorurteile, die es gegenüber den Landwirten im Lande gibt.

