Schröder trifft #108 – Ina Schmidt, Philosophin

WIESBADEN - Dr. Ina Schmidt ist Philosophin und hat ein Buch über die Vergänglichkeit und das Abschiednehmen geschrieben. Kann es eine besser Gesprächspartnerin für den letzten Podcast in der Reihe „Schröder trifft“ geben als die Autorin dieses Buches? Dabei hat sich auch Ina Schmidt nicht leicht getan mit diesem Thema. Schließlich gehört der ultimative Abschied, nämlich der vom Leben, nicht mehr unmittelbar zu unseren Alltagsthemen. Warum ist das so? Und wo verändert sich das gerade?

Das beschäftigt die Vertreterin der Lebensphilosophie auch in vielen Gesprächen, die sie beispielsweise in Schulen mit Kindern und Jugendlichen führt. Kann man sich mit kleinen Abschieden auch schon einmal auf das endgültige Ende vorbereiten. Mittlerweile glaubt Schmidt das nicht mehr. Denn der Tod ist nun mal etwas, das man nicht kennt. Aber was ihr besonders gut gefällt, ist die Formulierung der damals unheilbar an Krebs erkrankten Autorin Susan Sontag. Sie sprach davon, im Tal des Jammers die Flügel auszubreiten.

