Schröder trifft #11 – Anja Gockel, Modedesignerin

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Anja Gockel macht seit einem Vierteljahrhundert Mode und ist fast so lange selbstständig. Sie bringt Bodenständigkeit – mit Heim und Heimquartier in Mainz – und Weltläufigkeit – mit einem Leben aus dem Koffer zwischen Berlin, Paris und London – unter einen Hut. Dass sich Mode nicht im Bekleiden von Menschen erschöpft, was Anja Gockel der aktuellen Krise Gutes abgewinnt und wieviel ihr Handwerk bedeutet, erfahren die Hörer im Podcast Schröder trifft. Anja Gockel würde keine Partei gründen, aber mit der Art und Weise in der sie Sie ihre Kollektionen präsentiert, sind gesellschaftspolitische Statements. Ihre Überzeugung für Nachhaltigkeit verbietet ihr, in Asien „Lohnsklaven“ für sich arbeiten zu lassen. Aus Stoffen vergangener Saisons lässt sie aktuell Mund-Nase-Masken herstellen.

Mit diesem Webplayer können Sie die aktuelle Folge von "Schröder trifft" direkt im Browser abspielen. Nutzen Sie dafür den Play-Button. Die kleinen Schaltflächen neben dem Logo bieten verschiedene weitere Funktionen wie Herunterladen der aktuellen Episode, weitere Informationen, Teilen in sozialen Netzwerken, Aufrufen der Wiedergabeliste oder Download des Transcripts.