Schröder trifft #15 – Dr. Susanne Wasum-Rainer

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Sie stammt aus einem Weingut in Bacharach, aber in den letzten 40 Jahren war die Welt ihr Zuhause. Dr. Susanne Wasum-Rainer ist derzeit Botschafterin Deutschlands in Israel. Zuvor war sie „auf Posten“ in Paris und Rom. Jeweils immer als erste Frau in der Funktion. Aber das hat die promovierte Juristin nie irritiert. In der Familie gab es immer starke Frauen. Die Mutter war Bürgermeisterin, die Tante war die Ehefrau von Franz-Josef Strauß. Susanne Wasum-Rainer sah sich auch immer als Botschafterin heimischen Weins. Zurzeit arbeite man an einem Projekt für koscheren Wein aus der Heimat in Tel Aviv, erzählt sie im Podcast Schröder trifft. Israel war eine Lieblingsstation. Es sei das „diplomatische Reich auf Erden“ sagt die Diplomatin. Seit genau 55 Jahren gibt es diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Mit diesem Webplayer können Sie die aktuelle Folge von "Schröder trifft" direkt im Browser abspielen. Nutzen Sie dafür den Play-Button. Die kleinen Schaltflächen neben dem Logo bieten verschiedene weitere Funktionen wie Herunterladen der aktuellen Episode, weitere Informationen, Teilen in sozialen Netzwerken, Aufrufen der Wiedergabeliste oder Download des Transcripts.