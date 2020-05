Schröder trifft #16 – Kabarettist Hans-Joachim Heist

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Obwohl er genau so gerne Heinz Erhardt verkörpert, Theater spielt, Kabarett macht oder als Schauspieler im Fernsehen auftritt, kennen ihn die meisten unter seinem Rollennamen Gernot Hassknecht aus der "heute-show". Seit mehr als zehn Jahren verkörpert der 71 Jahre alte Pfungstädter diese Wutfigur, die so herrlich vulkanartig aus der Haut fahren kann. Politisch ist der gelernte Installateur und studierte Schauspieler von der Sozialdemokratie geprägt, hätte sich sogar vorstellen können, Politiker oder Gewerkschaftssekretär zu werden. Worüber er selbst lachen kann, wie lange es den Hassknecht noch in der "heute-show" geben wird und warum er es gerne erträgt, prominent zu sein, erfahren die Hörer in der 16. Folge des Podcasts Schröder trifft.

Mit diesem Webplayer können Sie die aktuelle Folge von "Schröder trifft" direkt im Browser abspielen. Nutzen Sie dafür den Play-Button. Die kleinen Schaltflächen neben dem Logo bieten verschiedene weitere Funktionen wie Herunterladen der aktuellen Episode, weitere Informationen, Teilen in sozialen Netzwerken, Aufrufen der Wiedergabeliste oder Download des Transcripts.