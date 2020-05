Schröder trifft #17 – Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - „Frieden fängt bei uns an“, sagt Nicole Deitelhoff. Damit meint sie, wir müssten gar nicht so weit in die Ferne schweifen, um irgendwo in der Welt Frieden zu stiften. Sondern wir könnten auch bei uns selbst anfangen. Konflikte gebe es genug. Davon versteht die Chefin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung eine Menge. Ihr offizieller Titel lautet Geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Als solches berät sie Politiker und Institutionen und würde eigentlich mit ihrem Institut 2020 den 50. Geburtstag feiern. Der wird verschoben. Deitelhoff kann sich alternativ zu ihrem Beruf vorstellen, zum Beispiel ein Streitveranstaltung zu moderieren, bei der nur zwei Kontrahenten diskutieren und das Publikum ringsherum animiert wird, ebenfalls zu streiten. Von den üblichen TV- Talkshows mit ihren Ritualen hält sie gar nichts. Das und mehr erfahren die Hörer in der 17. Folge des Podcasts Schröder trifft.

