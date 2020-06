Schröder trifft #19 – Friedrich von Heusinger, Hessens EU-Botschafter

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Friedrich von Heusinger ist ein EU-Veteran. Als er vor fast 30 Jahren nach Brüssel kam, gehörten gerade mal zwölf Länder der Europäischen Union an. Der Mann aus Nordhessen hat höchstwichtige Telefonnummern in seinem Handy gespeichert, denn viele heute wichtige Leute in der europäischen Hauptstadt kennt er noch aus Assistentenzeiten. Mit denen trifft man sich schon mal am Maison Antoine, der angesagtesten Pommesbude der Stadt, wo auch Angela Merkel schon mal ihren Fritten-Appetit gestillt hat. Warum Hessen gut aufgestellt ist in Brüssel, wie die Belgier mit der Corona-Bedrohung umgehen und was es mit den Spiegelreferenten auf sich hat, das erklärt Friedrich von Heusinger im Podcast Schröder trifft, Epsiode Nr. 19.

Mit diesem Webplayer können Sie die aktuelle Folge von "Schröder trifft" direkt im Browser abspielen. Nutzen Sie dafür den Play-Button. Die kleinen Schaltflächen neben dem Logo bieten verschiedene weitere Funktionen wie Herunterladen der aktuellen Episode, weitere Informationen, Teilen in sozialen Netzwerken, Aufrufen der Wiedergabeliste oder Download des Transcripts.