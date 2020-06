Schröder trifft #21 – Meinolf Ellers, Journalist

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Meinolf Ellers hat analog und bodenständig als Journalist begonnen: bei der legendären Heimatzeitung „Die Glocke“ im westfälischen Oelde. Das ist fast 40 Jahre her. Heute kümmert er sich um die digitale Zukunft der Medien im Auftrag seines Arbeitgebers dpa. Diese drei Buchstaben stehen seit 71 Jahren für Deutsche Presse-Agentur. Kaum ein wichtiges Medienunternehmen kommt in Deutschland daran vorbei, den Service der Nachrichtendienstleister mit Sitz in Hamburg und Berlin zu abonnieren. Ellers erzählt im Podcast „Schröder trifft“, was aus seiner Sicht die Substanz deutscher Medien ausmacht und auch noch ausmachen muss, wenn die gedruckte Zeitung nicht mehr täglich im Briefkasten liegt. Den Menschen Ellers hat ein Korrespondentenposten in Japan stark beeindruckt. Um zu sehen, wie die digitale Zukunft der Medien aussieht, fährt er aber lieber nach Skandinavien – und nimmt zahlreiche deutsche Kollegen mit, die unter der Moderation der dpa über neue Modelle diskutieren.

