Schröder trifft #22 – Helmut Ortner, Journalist, Autor und Blattmacher

WIESBADEN - Helmut Ortner im Gespräch direkt nach Meinolf Ellers – zwei Journalisten aus völlig verschiedenen Denkrichtungen. Ist Ellers der Prophet einer digitalen Zukunft, so wirkt Ortner wie ein Prediger der optischen Opulenz. Aber beiden ist gemein, dass sie in periodischen Medien eine hohe Verantwortung sehen. Helmut Ortner, so wird im Podcast „Schröder trifft“ klar, ist ein Tausendsassa. Seit 45 Jahren schreibt er höchst erfolgreich Zeitungs- und Magazinbeiträge, vor allem aber Sachbücher, mit denen er provoziert und informiert: über Nationalsozialisten, Widerstandskämpfer, Arbeiterführer, über die Todesstrafe, den Zorn oder die Trennung von Staat und Kirche. Seit mehr als 20 Jahren gilt der patriotische Frankfurter (und Eintracht-Fan) mit Wohnsitz Darmstadt als einer der meist gefragten Blattmacher oder Relauncher. Von Cicero bis Focus, von der Jüdischen Allgemeinen bis zu Das Parlament oder der Weinwelt hat er Publikationen umgekrempelt und neu aufgestellt. Unterwegs ist der Post-68er gerne mit einem seiner zwei Porsche. Beide lässt er für sein Rennrad sofort stehen. Warum der ehemalige Hessenmeister im Straßenrennen dem Philosophen Peter Sloterdijk empfohlen hat, sich die Beine zu rasieren, das erfährt man erst ganz am Ende des Gesprächs.

