Schröder trifft #23 – Stefan Müller, Polizeipräsident Westhessen

WIESBADEN - Vor fast vier Jahrzehnten kam der junge Stefan Müller aus dem beschaulichen 4000-Seelen-Örtchen Rheinbrohl am Mittelrhein erst in die Polizeiausbildung und anschließend direkt nach Frankfurt – in die Mordkommission. Wie er den Anblick der ersten Leiche verkraftet hat, warum er immer wieder dabei war, wenn es um spektakuläre Kriminalfälle im Rhein-Main-Gebiet ging und was er an seiner Polizei immer noch schätzt, das erzählt Wiesbadens Polizeipräsident Stefan Müller im Podcast „Schröder trifft“ dem VRM-Chefredakteur Stefan Schröder. Dort erfahren die Zuhörer auch, in welcher Sportart Müller Deutschen Meister war und warum er strukturellen Rassismus in der deutschen Polizei für ausgeschlossen hält.

