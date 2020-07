Schröder trifft #24 – Sebastian Jacoby, Quizgott

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Sein bürgerlicher Beruf ist Controller, doch man kennt ihn als Ratekönig mit dem Spitznamen Quizgott. Sebastian Jacoby spielt seit seinem fünften Lebensjahr Quiz. Damit hat er es zum mehrmaligen Deutschen Meister gebracht. Meister wurde er auch in der Sportart Curling. Kaum noch eine Ratesendung im deutschen Fernsehen kann auf seine Dienste verzichten. Nicht nur Ruhm errang Jacoby, als er sich 2012 zum Superchampion im ZDF kürte. Das brachte ihm 500.000 Euro ein und die Bekanntschaft mit VRM-Chefredakteur Stefan Schröder, der in dieser Sendung als Kandidat gegen den Koch Tim Mälzer ausschied. Im Podcast „Schröder trifft“ verrät Jacoby Tipps, wie man sich für ein Quiz vorbereitet und auf wen er sich beim Marathon-Quiz zu „Gefragt – gejagt“ mit 16 Prominenten besonders gefreut hat. Die Sendung wird am Samstag, 18. Juli, ausgestrahlt.

