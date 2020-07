Schröder trifft #25 – Bernhard Peters, Trainer

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Der große Blonde steht selten in der ersten Reihe, aber was er dahinter aufgebaut hat, steht für Qualität und Kontinuität im deutschen Fußball. Bernhard Peters macht von sich nicht viel Aufhebens. Obwohl er als Hockeytrainer mehr als 20 Medaillen in internationalen Wettbewerben mit seinen Teams errungen hat. Das blieb auch Jürgen Klinsmann nicht verborgen, der Peters schon 2004 bat, ihn beim Aufbau der Nationalmannschaft – im Fußball – zu unterstützen. Videoanalyse, Psychologische Betreuung, spezielles Athletiktraining – im Hockey damals schon selbstverständlich, vor 16 Jahren im deutschen Fußball ein Novum.

Nach eineinhalb Jahrzehnten im Bundesliga-Fußball bei Hoffenheim und beim HSV kennt Peters viele Protagonisten aus der Nähe. Im Podcast „Schröder trifft“ erzählt er von seinen Begegnungen mit Jürgen Klopp, von seiner Begeisterung für Ralf Rangnick und von Uwe Seeler, der seine Jugend- und Aufbauarbeit in Hamburg immer unterstützt habe.

