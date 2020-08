Schröder trifft #27 – Cordula Meckenstock, Compliance-Expertin

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Ist eine Einladung zur Currywurst schon ein Verstoß gegen die Ethikregeln meines Unternehmens? Cordula Meckenstock weiß Rat. Sie ist Compliance-Expertin und berät Firmen darin, wie man sich mit vor Gesetzesverstößen schützt. Eigentlich ist es ja ganz einfach, man muss sich nur fair und anständig verhalten, doch die Anwältin und Lehrbeauftragte an der Uni Leipzig verrät im Podcast „Schröder trifft“, warum gerade das nicht so einfach ist. Und deshalb braucht es gute Gesetze und ein innerbetriebliches Warnsystem. Übrigens plädiert sie energisch dafür, auch Whistleblowern einen Rahmen zu geben, in dem sie gefahrlos Missstände im Unternehmen preisgeben können.

