Schröder trifft #28 – Lars Reichow, Kabarettist

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner.

WIESBADEN - Was macht ein Kabarettist, wenn das Publikum im Auto sitzen bleibt und der Beifall sich auf Hupen und Lichtsignale reduziert? Und wie hält er Kontakt zu seinen Fans, wenn Covid-19 Schranken setzt? Lars Reichow, der Kabarettist mit Lehrerexamen aus Mainz, hat sich schockdigitalsiert. Für den SWR funkte er in der Hoch-Coronazeit eine tägliche Radiokolumne, später kamen Einspiel-Videos hinzu. Derzeit brütet er bei Tropentemperaturen über seinem nächsten Programm mit dem Titel „Ich“. Für den Podcast von VRM-Chefredakteur Stefan Schröder unterbrach Reichow seinen kreativen Prozess und diskutierte mit seinem Gast in seinem Garten die Wahlchancen von Donald Trump, seine Ansichten über Lisa Eckhardt, sein Vorbild Hanns Dieter Hüsch und seine Begeisterung für die Musik.

