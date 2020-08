Schröder trifft #29 – Ulrich Mattner, Journalist

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Nirgendwo in Deutschland prallen die Kontraste zwischen Arm und Reich so brutal aufeinander wie im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ulrich Mattner kennt beide Welten. Als Journalist hat er schon Geschäftsberichte für Banken geschrieben und war Ghostwriter für Große der Wirtschaft, u.a. Bill Gates.

Doch seit zwei Jahrzehnten lebt und arbeitet er unter den Drogenkranken, Prostituierten, Wirten und Sozialarbeitern. Immer noch ist Mattner Journalist, aber jetzt sieht er sich als Mittler zwischen der bürgerlichen Außenwelt und dem Leben im Viertel zwischen Taunusanlage und Hauptbahnhof.

Seine Führungen durch die Bordelle und Drückerecken sind legendär – und außerhalb von Coronazeiten ausverkauft. Für seinen Podcast ist Stefan Schröder mit seinem ehemaligen F.A.Z.-Kollegen ins My Way gegangen, ein Animierlokal, das unterhalb eines Bordells in der Taunusstraße liegt.

