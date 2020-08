Schröder trifft #30 – Nele Neuhaus, Schriftstellerin

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Zehn Millionen verkaufte Bücher allein in Deutschland, Übersetzungen in 32 Sprachen – Nele Neuhaus hat es längst geschafft, sie ist hauptberuflich Schriftstellerin. Wer kann schon von sich behaupten, dass seine Leidenschaft zum Beruf wurde. Die Taunus-Krimis, die Jugendbücher um die Pferdeheldinnen Charlotte und Elena und die Roman-Trilogie um die junge Amerikanerin Sheridan Grant enthalten oft persönliche Erfahrungen der Autorin. Und sie nimmt gerne Anleihen bei der Wirklichkeit; vor allem muss die Arbeit der Polizei realitätsnah sein. Gewissenhaft forscht Nele Neuhaus, wenn sie sich einen neuen Fall vornimmt: über Windkraft, Computerhacker oder Organspenden. Sie bedauert im Podcast Schröder trifft, dass Leser leider Äußerungen ihrer Romanfiguren mit der Autorin gleichsetzen. Weil das im Internet für Wirbel sorgt, hält sie sich bei Social Media inzwischen zurück. Viel Energie steckt Neuhaus in ihre Stiftung, die sich der Förderung von Schreiben und Lesen bei Kindern und Jugendlichen widmet.

Mit diesem Webplayer können Sie die aktuelle Folge von "Schröder trifft" direkt im Browser abspielen. Nutzen Sie dafür den Play-Button. Die kleinen Schaltflächen neben dem Logo bieten verschiedene weitere Funktionen wie Herunterladen der aktuellen Episode, weitere Informationen, Teilen in sozialen Netzwerken, Aufrufen der Wiedergabeliste oder Download des Transcripts.

Verknüpfte Artikel