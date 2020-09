Schröder trifft #31 – Dieter Beine, Protokollchef in Hessen

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Er kennt sie alle: Präsident George Bush junior, Wladimir Putin, Michail Gorbatschow, etliche Bundespräsidenten und gekrönte Häupter, allen voran Queen Elisabeth II. und die frühere Königin der Niederlande, Beatrix. Doch trotz aller Prominenz und Wichtigkeit will Dieter Beine diese Funktionsträger wie Menschen behandeln. Darin sieht er seine Aufgabe als Chef des Protokolls der hessischen Landesregierung.

Was er in fast 20 Jahren alles erlebt hat, erzählt Beine (56) im Podcast „Schröder trifft“. Fettnäpfchen und Anekdoten garantiert. Auch ein klarer Sympathiefavorit ist unter seinen Gästen: Seine Heiligkeit, der Dalai Lama. Beine sehnt jedes Mal die halbe Stunde herbei, in der er seinem Lieblingsgast vor dem Abflug in der VIP-Lounge des Flughafens lauschen darf. Besonders hart haben ihn die Trauerfeiern der letzten zwölf Monate mitgenommen, als er zum Beispiel in Walter Lübcke und Thomas Schäfer auch zwei alte Freunde zu Grabe tragen musste.

