Schröder trifft #36 – Bruder Paulus, Kapuzinermönch

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Er trägt die Tracht der Mönche aus dem 16. Jahrhundert, aber seine Medienarbeit ist ganz und gar die des 21. Jahrhunderts. Wer Bruder Paulus nicht kennt, ist auch nicht sonderlich interessiert an Podcasts, Newslettern, SMS, TV-Talkshows oder Radiosendungen. Denn überall da wirbt der Kapuzinermönch aus Kloster Liebfrauen mitten in Frankfurt für seine Botschaft. Worin die besteht, vor allem nämlich aus Liebe für den Nächsten, das erzählt er im Podcast „Schröder trifft“, Episode 36.

Vor allem die Obdachlosen gehören zu den Menschen, für die sich Bruder Paulus interessiert. Bis zu 200 Menschen ohne ein Zuhause kommen täglich zum Frühstück in den Franziskus-Treff. Was Bruder Paulus im Urlaub macht, wie er sich seinen Ruhestand vorstellt und warum er sich manchmal wünscht, Politiker sein zu können, all das erfährt man in diesem Podcast.

Mit diesem Webplayer können Sie die aktuelle Folge von "Schröder trifft" direkt im Browser abspielen. Nutzen Sie dafür den Play-Button. Die kleinen Schaltflächen neben dem Logo bieten verschiedene weitere Funktionen wie Herunterladen der aktuellen Episode, weitere Informationen, Teilen in sozialen Netzwerken, Aufrufen der Wiedergabeliste oder Download des Transcripts.

Verknüpfte Artikel