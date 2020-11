Schröder trifft #43 – Dr. Marie-Luise Wolff, Entega-Chefin

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Handys gehören in ihren Konferenzen nicht auf den Tisch – am besten bleiben sie ganz draußen. Irgendwo muss man mal anfangen, der scheinbaren Allmacht der Digitalisierung entgegenzusteuern. Dr. Marie-Luise Wolff ist Chefin eines großen mittelständischen Energieunternehmens, der Entega AG in Darmstadt, und Präsidentin des Bundesverbandes Energie- und Wasserwirtschaft. Zusätzlich hat sie sich in den vergangenen vier Jahren intensiv mit dem beschäftigt, was die Digitalisierung aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft und aus uns macht. Daraus ist das Buch „Die Anbetung, über eine Superideologie namens Digitalisierung“ geworden. Weder das Mutterland der digitalen Monopolkonzerne, die USA, noch die Segnungen der Automatisierung lehnt Wolff grundsätzlich ab. So erzählt sie im Podcast „Schröder trifft“, wie sie ihre langen Studienaufenthalte in den USA geprägt haben und was sie an den „Amis“ bewundert. Aber die Digitalisierung komme nicht wie das Wetter über uns, sie sei von Menschen gemacht und müsse von ihnen auch wieder mit Regeln und Gesetzen eingefangen werden.

Entega-Chefin Dr. Marie-Luise Wolff. (Foto: Entega AG)