Schröder trifft #44 – Frauke Fischer, Unternehmerin

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Was hat die Mücke mit der Schokolade zu tun? Wie kommt eine Expertin für Artenvielfalt (Biodiversität) dazu, Kakaobohnen nach Deutschland zu importieren? Und was hat sie zehn Jahre lang in Afrika gemacht? Die Frankfurterin Frauke Fischer, promovierte Biologin mit Lehrauftrag an der Uni Würzburg, hat viele und kluge Geschichten zu erzählen. Gott sei Dank hat sie sich entschieden, einen Teil davon in einem brillanten populärwissenschaftlichen Buch zu veröffentlichen. Mit ihrer Kollegin Hilke Oberhansberg schrieb sie „Was hat die Mücke je für uns getan?“ Seit 2003 berät sie mit der Agentur AUF von Frankfurt aus Unternehmen, die etwas für Nachhaltigkeit und Artenvielfalt tun wollen. Seit wenigen Jahren vertreibt sie gemeinsam mit dem Kollegen Arno Wielgoss Schokolade peruanischer Bauern – natürlich bio-zertifiziert und von bester Qualität.

Biodiversitätsforscherin und Unternehmerin Frauke Fischer (Foto: AUF)