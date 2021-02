Schröder trifft #54 – Markus Storck, Fahrradunternehmer

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Zweiräder sind sein Leben. Mit Vier hatte er sein eigenes Rennrad, mit Sechs hat er das erste Rad im Geschäft seiner Eltern verkauft, und mit 13 war seine Rennfahrer-Karriere schon beendet – aus gesundheitlichen Gründen. Markus Storck ist ein Radverrückter im besten Sinne.

Wer ihn in seinem Unternehmen in Idstein besucht, bekommt das zu spüren. Im Podcast „Schröder trifft“ schwärmt er von den leichten Bauteilen seiner Carbon-Produktion (600 Gramm wiegt der Rahmen) und zeigt stolz die Phalanx seiner Design-Pokale. Bei Storck fährt das Auge immer mit. Stromlinienförmig, schlank und smart schweben seine Carbon-Rösser im Showroom. Zu seinen Fans und Kunden zählen arabische Königshäuser, der Formel 1-Fahrer Rubens Barrichello und Arnold Schwarzenegger. In der Covid-19-Pandemie sind die Umsätze der Online-Bestellungen um mehr als 300 Prozent gestiegen.

