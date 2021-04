Schröder trifft #63 – Corinna Leibig, Autorin und Illustratorin

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Corinna Leibig ist eine Menschenfreundin. Das mögen viele von sich sagen, aber sie zeigt es mit ihren kreativen Arbeiten. Dabei kommen die Anstöße oft aus dem eigenen Bauch heraus. Wie damals bei dem Buch „Der kleine Bauchweh“. Als Kind hatte die kleine Corinna oft selber Bauchgrimmen. Was die Eltern oder Kinder selbst dagegen tun können, beschreibt sie in dem von ihr selbst illustrierten Buch. „Was machst Du eigentlich, wenn Du traurig bist“, fragt die Autorin, Illustratorin und Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche in ihrem jüngsten Werk. Stets werden die liebevoll gezeichneten Geschichten durch einen Ratgeberteil ergänzt, zu dem Corinna Leibig befreundete oder bekannte Fachleute als Co-Autoren einlädt.

Sprachlosigkeit, ob mit Migrantenkindern oder alten Menschen im Hospiz, überbrückt sie besonders gerne mit Kunstprojekten. Daraus entstehen Ausstellungen oder neue Ideen für Bücher, wie das über die Pubertät. Auch über den Tod möchte die Wahl-Wiesbadenerin einmal schreiben. Dazu haben sie fünf Jahre als hauptamtliche Hospizarbeiterin angeregt und die Gespräche des von ihr und einer Freundin gegründeten Stammtische „Let’s talk about death“. „Vor dem Tod habe ich immer noch Angst, aber nicht mehr vor dem Weg dahin“, sagt sie. Gerade schreibt sie an einem Roman für Erwachsene, Thema: Wünsche.

