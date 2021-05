Schröder trifft #68 – Ralf Frenzel, Verleger

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Können Sie kochen? Dann sind Sie bestimmt schon mal über eines seiner Bücher gestolpert. Von A wie Alfred Biolek bis V wie vegan verlegt der Wiesbadener Buchmacher Ralf Frenzel alle Rezepte, die man sich denken kann. Das Besondere: Der gelernte Koch probiert alle Rezepturen am heimischen beziehungsweise am Firmenherd in der Sonnenberger Straße aus, und die Mitarbeiter müssen/dürfen mit verkosten.

Für den gebürtigen Hunsrücker ist der von ihm und seiner Frau Bettina gegründete Tretorri-Verlag in Wiesbaden seit 2004 die längste Station. Allerdings gehörte er Ende der siebziger Jahre zum legendären Team der „Ente“, des angesagte Sterne-Restaurants im Nassauer Hof. Deutschlands jüngster (Und damals auch einziger) Sommelier, so durfte sich der Weinkenner nennen. Von Scheel bis Gorbatschow, von Kohl bis von Weizsäcker – er hat ihnen allen einen eingeschenkt. Die angesagte Weinzeitschrift namens „Fine“ kommt übrigens auch aus seinem Hause. Bis zum Buchverlag gab es noch Stationen als Weinhändler, Gastronomie-Berater und immer wieder Arrangeur von Promi-Treffs. Davon erzählt Frenzel im Podcast „Schröder trifft“, Folge 68.

