Schröder trifft #71 – Peter Turi, Verleger

WIESBADEN - Er wollte Tierstreichler werden. Einen Teil seiner Kindheit hat Peter Turi in der Nähe des Frankfurter Zoos verbracht, ein Seelöwe war sein bester Freund, aber streicheln konnte er ihn nicht. Aufgewachsen ist der gelernte Journalist in Walldorf, dort in der Nähe hat er sein erstes Unternehmen gegründet. Der Mann, der heute mit seinem Newsletter 20.000 Abonnenten über Neues aus den Medien versorgt, war so gut wie immer selbstständig. Und kann vom leidvollen Scheitern bis zum Glück der Unabhängigkeit vieles erzählen.

Im Podcast „Schröder trifft“ erzählt der Neu-Wiesbadener (der Liebe wegen), wie er in einer Phase der Depression mit Kochen für die eigenen Kinder Trost und Ermunterung fand. Spaghetti mit Lachs und Pfannekuchen waren seine ersten Spezialitäten. Aber einmal Journalist, immer Journalist – daraus wurde ein Blog namens Küchenruf, was wiederum einen Bezug zum Journalismus besitzt. Warum seine Redaktion das generische Femininum als Experiment vorzeitig abbricht, was danach kommt und wieso Turi kein Künstlername ist, das erfahren die Hörer ebenfalls im Podcast.

