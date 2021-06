Schröder trifft #73 – Ilka Guntrum, Einzelhändlerin

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Die Digitalisierung begann in der Boutique von Ilka Guntrum vor 25 Jahren und nicht erst in der Pandemie. Damals stellte sie die handgeschriebene Kundenkartei ihrer Mutter auf Edv um. Guntrums Geschäft „Elle & Lui“ an der Wilhelmstraße in Wiesbaden, an der Rue, ist seit einem halben Jahrhundert eine Institution und ging von der Mutter auf die Tochter über.

Wie überstand sie die Lockdowns, was kauft sie auf Messen ein, was bedeutet für sie Mode, das erzählt die gebürtige Wiesbadenerin im Podcast „Schröder trifft“. Guntrum ist seit eineinhalb Jahrzehnten auch Vorsitzende der Gewerbevereinigung „Wiesbaden Wunderbar“ mit leid- und freudvollen Erfahrungen, wie sie sagt. Die Hörer erfahren auch, was sich geändert hat in Paarbeziehungen: Es gibt zwar einen Haushalt, aber beim Shopping getrennte Kassen, und ab und an kauft ein Mann Frauenkleider – für sich. Ob Männer auch mehrere Frauen, Ehefrau, Geliebte, Freundin, bei ihr einkleiden, das möchte die diskrete Geschäftsfrau in einer nächsten Folge des Podcast preisgeben.

