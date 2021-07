Schröder trifft #76 – Otto Barth, Schausteller

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Taunus Wunderland kennt in der Großregion Rhein Main praktisch jedes Kind oder jeder, der mal Kind gewesen ist. Aber wer steckt hinter Deutschlands vermutlich ältestem Freizeitpark? Otto Barth und seine Familie haben das heruntergekommene Gelände 1998 von den Gründern übernommen und Jahr für Jahr zu einem Familienparadies ausgebaut. Begonnen hat der Rheinländer am Ende der Schulzeit mit einem Autoscooterbetrieb, den ihm sein Vater anvertraute.

Denn die Barths entstammen einer Schaustellerdynastie, die seit rund 100 Jahren mit ihren Fahrgeschäften auf Jahrmärkten unterwegs sind. Und Otto senior - der Junior führt den Freizeitpark inzwischen - zieht es wieder in die Ferne. Mit Sohn Michael betreibt er auf Märkten in Wien, München, London und demnächst Luxemburg die größte mobile Achterbahn der Welt, den Olympia-Looping. Was die Familie am Rhein und im Taunus sonst noch alles plant, erzählt Otto Barth im Podcast „Schröder trifft“.

Verknüpfte Artikel