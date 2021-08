Schröder trifft #81 – Tom Koenigs, Politiker und Pensionär

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Ein weiter Weg von der Demo gegen den Schah im Juni 1967 in Berlin bis zum Sonderbotschafter für die Vereinten Nationen in Afghanistan 2006 oder vom Fließband bei Opel in Rüsselsheim 1972 zum Umweltdezernenten und später Kämmerer der Stadt Frankfurt ab 1989. Wenn Tom Koenigs erzählt, gehen einem Bilder aus mehr als einem halben Jahrhundert Geschichte der Bundesrepublik durch den Kopf.

Im Podcast „Schröder trifft“, der in einem Straßencafé in Berlin-Wilmersdorf aufgenommen wurde, erfährt man, was der Tod von Benno Ohnesorg in den Studenten damals ausgelöst hat, warum Tom Koenigs stolz auf den Frankfurter Grüngürtel ist und man hört ihm zu, wie er einen Nachruf auf sich selbst vorliest, den er schon 1992 geschrieben hat und in dem es nicht im Mindesten ernst zugeht.

Tom Koenigs ist Politiker und Pensionär. (Foto: Schröder)